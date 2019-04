Corteo per Carlo Borsani, fascista legnanese giustiziato il 29 aprile 1945 dai partigiani edecorato con la medaglia d’oro al valore militare. Come ogni anno il “Comitato Legnano non dimentica” fa un concentramento e un corteo denominato “Presente” per ricordare il militare. Fuori dal Parco Castello la manifestazione degli antifascisti.

Corteo per Carlo Borsani: iniziato il presidio degli antifascisti

Una settantina di persone per la protesta “Legnano odia i fascisti” promossa come reazione al concentramento e al corteo del comitato “Legnano non dimentica” che intende ricordare la figura di Carlo Borsani con una manifestazione a partire dalle 19 davanti all’ex tribunale. L’iniziativa degli antifascisti si sta svolgendo all’ingresso del Parco Castello di Legnano: partita alle 17, si prolungherà per alcune ore.

Le parole dei manifestanti