Cortocircuito innesca rogo in una ditta di impianti gpl. E’ accaduto lunedì 30 dicembre, intorno alle 5.30, in uno stabilimento di via Milano a Bollate.

Cortocircuito innesca rogo in una ditta di impianti gpl

All’interno del capannone, in uso ad una ditta operante nel settore della realizzazione di impianti gpl, erano stoccate diverse bombole di gas. A causa di un cortocircuito ad un frigorifero, si è innescato un incendio che ha danneggiato parzialmente gli interni, senza causare nessun danno strutturale.

Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri

Sul posto i Vigili del fuoco di Milano, che hanno domato le fiamme, e i Carabinieri che hanno dichiarato inagibile la struttura. Al titolare, L.A., Bollatese classe 1963, l’ordine di recuperare le bombole di gas all’interno della struttura. Il danno è in corso di quantificazione, ma risulta coperto dall’assicurazione.