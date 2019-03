Crisi di Giunta a Legnano, è di queste ore la nota della segretario Pd di Milano, Silvia Roggiani(in foto), in merito all’episodio che avrebbe colpito la consigliera dimissionaria della Lega legnanese Federica Farina.

Crisi di Giunta a Legnano: le parole di Roggiani

Scrive in una nota Silvia Roggiani, segretaria del Pd di Milano: “Siamo venuti a conoscenza di un brutto atto intimidatorio verificatosi in queste ore a Legnano, che temiamo possa essere legato alla crisi politica che sta investendo la giunta Fratus. Esprimiamo una netta condanna per l’accaduto e solidarietà alla persona raggiunta dalla minaccia”.

L’episodio

Roggiani farebbe riferimento a quanto accaduto a Federica Farina, consigliera della Lega di Legnano, dopo le dimissioni date insieme ad altri 11 consiglieri e che, di fatto, potrebbero dare avvio alla caduta del Consiglio legnanese. Farina stamattina, giovedì 28 marzo, avrebbe infatti trovato il suo cagnolino morto davanti a casa sua. Al momento, la donna non avrebbe fatto denuncia, ma sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine per capire se si sia trattato di un incidente o di un atto volontario

“Le autorità competenti sciolgano il Consiglio”

Continua poi Roggiani nella nota: “Questi atti non ci fermeranno, continuiamo a chiedere un intervento delle autorità competenti perché venga sciolto il Consiglio comunale e perché si faccia luce su una vicenda inquietante che rischia di gettare l’intera comunità di Legnano nell’angoscia”.

Seguiranno aggiornamenti.

