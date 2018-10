Primi danni del maltempo a San Vittore Olona, intorno alle 12 di oggi, quando crolla un albero in un condominio privato.

Crolla un albero in via Foscolo

Paura nel condominio di via Foscolo 16, a San Vittore Olona: un albero del palazzo vicino, separato dall’altro condominio dalla cinta, è crollato sulla cinta, finendo nel cortile di via Foscolo. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. L’albero, però, era tra quelli già segnati con il cartellino di Regione Lombardia perché doveva essere abbattuti per la Cerambice. Si tratta dell’insetto dalle lunghe antenne che divora dall’interno l’arbusto, non lasciando altra scelta che abbatterlo.

L’appello dei condomini

Ma nel palazzo c’è un altro albero, segnato anche lui con il cartellino della Regione. I condomini, quindi, a questo punto chiedono che si intervenga al più presto per tagliare l’albero. Prima che possa succedere una tragedia.