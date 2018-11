Crolla un muro di cinta a Castano Primo: sul posto Polizia locale e Protezione civile.

Crolla un muro di cinta: immediata la messa in sicurezza

E’ crollato un muro di cinta in via Acerbi a Castano Primo. È successo ieri, venerdì, nel tardo pomeriggio. Sul posto una pattuglia della Polizia locale e i volontari della Protezione civile cittadina. Gli agenti hanno subito messo in sicurezza la strada e rintracciato i proprietari dello stabile. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica, per capire se il crollo sia dovuto all’incuria o a un incidente stradale.

