Crolla un porticato in un cortile di Legnano, arrivano i Vigili del fuoco.

Crolla un porticato in vicolo Ticino

Paura nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 novembre in un cortile di vicolo Ticino a Legnano. Il portico fatiscente di un fienile in disuso è crollato e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino. A cedere sarebbe stato il tetto di tegole che poi nel crollo ha travolto la struttura in legno sottostante. Fortunatamente non ci sono stati feriti: l’area infatti era usata dai residenti soltanto come deposito per i bidoni della raccolta differenziata.

Al lavoro per ore sotto la pioggia

Gli uomini del turno D del distaccamento di via Leopardi hanno lavorato per ore sotto la pioggia per mettere in sicurezza la struttura, rimuovendo travi e grondaie pericolanti. Alle difficoltà dovute al maltempo, si sono aggiunte quelle legate al ridotto calibro della strada: vicolo Ticino infatti è troppo stretto per consentire il passaggio dell’autopompa. Nella mattinata di mercoledì 7, il proprietario era già sul posto con un’impresa di fiducia per ripristinare l’area.

