Crollano due piante sull’alzaia da Pontevecchio a Pontenuovo, intervengono i Vigile del Fuoco.

Crollano due piante, disagi al traffico

Strada Bottego interrotta attorno alle 19 di venerdì 17 agosto. I cittadini di Pontevecchio hanno infatti segnalato alla Polizia locale il crollo di due piante sull’alzaia, nel tratto che da Pontevecchio porta Pontenuovo. Siccome al momento il Naviglio Grande e navigabile, si è reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine per dei ceppi e rami caduti in acqua. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Milano, specializzati in interventi di questo genere. Nessun ferito per fortuna. Solo disagi alla circolazione fin verso le 20.40 dello stesso giorno