Cuggiono, una lite ha scosso la tranquillità del tardo pomeriggio di domenica 14 aprile 2019.

Cuggiono, cos’è successo in via Varese

Poteva essere una tragedia la lite scoppiata fra un gruppo di pakistani invece alla fine sono andati in tre all’ospedale in codice giallo. Nel tardo pomeriggio di domenica 14 aprile 2019 in un appartamento di un condominio in fondo a via Varese scoppia una lite, all’interno ci sono cinque uomini di nazionalità pakistana. La situazione degenera e i vicini allertano le forze dell’ordine e il 118.

I soccorsi

Sul posto giungono una ambulanza della Azzurra Soccorso di Cuggiono e una della Croce Azzurra di Buscate, tre pattuglie di Carabinieri. Il quadro appare all’inizio talmente grave che arriva anche l’elisoccorso. Alla vista delle forze dell’ordine gli uomini si sono probabilmente calmati, e il bilancio non é grave. I carabinieri parlano di “uno scambio di vedute piuttosto acceso” e ciò che all’inizio era parsa una vicenda che avrebbe potuto avere un esito drammatico viene ridimensionata.

