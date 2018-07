Cusago, i carabinieri hanno fermato un 25enne in atteggiamento sospetto in via Marconi: nello zaino aveva 80 grammi di hashish pronti ad essere venduti.

Cusago, 25enne ai domiciliari: nello zaino 80 grammi di hashish

Un cusaghese classe 1993, F.G. le sue iniziali, è stato sorpreso dai carabinieri con 80 grammi di hashish nascosti nello zaino e si trova ora ai domiciliari. I fatti risalgono alla fine della scorsa settimana: il 25enne è stato notato dai militari mentre si aggirava in via Marconi con un atteggiamento risultato sospetto. E’ scattata la perquisizione, proseguita poi nell’abitazione del ragazzo. Nello zaino, oltre alla sostanza stupefacente, anche l’attrezzatura necessaria a confezionare le dosi per la vendita, oltre a mille euro in contanti.