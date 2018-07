Cusago: malviventi in azione in via Casati nella notte di sabato 14 luglio. Due malintenzionati approfittano dell’assenza del padrone di casa nel weekend.

Cusago, furto in villetta nella notte di sabato

Furto in villetta a Cusago: i fatti sono avvenuti attorno alle 22.30 di sabato 14 luglio in via Casati 2: come riporta la pagina facebook del gruppo di Sorveglianza di quartiere del paese, malgrado l’allarme suonasse, i ladri sono rimasti all’interno indisturbati per tutto il tempo necessario. Un vicino si è affacciato alla finestra ed ha notato due persone che scavalcavano il cancello per poi darsi alla fuga a bordo di una auto parcheggiata in via Soncino. L’intervento dei carabinieri è stato rapido ma purtroppo i malintenzionati erano già in fuga. I ladri hanno approfittato dell’assenza per il fine settimana del padrone di casa. Torna alla home page.