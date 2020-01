Dà in escandescenze alla vista dei pompieri: prima non rispondeva alle chiamate dei vicini di casa, poi, una volta allertati i soccorsi, ha iniziato a urlare e ad agitarsi alla vista dei Vigili del fuoco nella sua abitazione di Gerenzano.

E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio, intorno alle 13, nel centro cittadino, dove le mancate risposte di un anziano hanno fatto scattare la macchina dei soccorsi. I vicini temevano infatti che gli fosse successo qualcosa e per questo hanno allertato il 112. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e anche i soccorritori della Croce rossa. Come prevede la prassi, i pompieri hanno forzato la serratura di una finestra e sono riusciti ad accedere in casa. Si sono così trovati di fronte l’anziano, che alla loro vista ha dato in escandescenze, iniziando a urlare e ad agitarsi. Gli uomini in divisa hanno però continuato ad agire con fermezza, aprendo la porta dell’abitazione e facendo così accedere in casa i soccorritori del 112. Quest’ultimi hanno tranquillizzato l’anziano, controllando il suo stato di salute, mentre i pompieri, accertato che non fosse fortunatamente successo nulla di grave, hanno potuto lasciare Gerenzano per tornare nella loro sede operativa. La situazione è tornata sotto controllo in meno di un’ora e così anche i vicini di casa che avevano lanciato l’allarme hanno potuto trarre un sospiro di sollievo.

