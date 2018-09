E’ successo lunedì sera nel centro di Saronno.

Dà in escandescenze in piazza, arrivano i carabinieri

Dà in escandescenze armato con una mazza da cricket. Un giovane marocchino di circa 20 anni ha seminato il panico tra corso Italia e piazza Libertà nella serata di lunedì Erano da poco passate le 19.30 e il centro si stava svuotando quando il giovane ha iniziato a roteare la mazza facendo spaventare anche passanti e commercianti. Quando poi due suoi connazionali si sono avvicinati per di cercare di calmarlo, ha tentato di aggredirli colpendoli di striscio.

Portato in ospedale dai sanitari

I passanti hanno subito dato l’allarme e sul posto è stata inviata due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno e un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno perché il ragazzo appariva in stato confusionale. I militari hanno calmato lo straniero e lo hanno disarmato, quindi è stato portato in ospedale per eseguire tutti gli accertamenti del caso e dove è stato trattenuto per qualche ora.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE