Protagonista della nota fiction di Rai Uno

Da Rho a «Un passo dal cielo», Matteo Oscar Giuggioli tra i grandi del cinema italiano. Nuova soddisfazione per il giovane attore rhodense che dal prossimo 10 settembre sarà protagonista della famosa fiction di Rai Uno. «Un passo dal cielo». Matteo, che ha da poco finito le riprese della fiction, interpreterà il ruolo di Klaus Moser. La serie non ha bisogno di molte presentazioni in quanto conosciutissima dal pubblico di tutte le età, tra le new entry di quest’anno oltre al giovane attore rhodense anche la bravissima Serena Autieri, Beatrice Arnera, Giulia Fiume e Jenny De Nucci oltre ai consolidati Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales, Pilar Fogliati, Matteo Martari, Enrico Ianniello. Non solo new entry nella nota fiction giunta quest’anno alla quinta edizione Matteo in questa calda estate 2019 ha girato un’altra serie sempre per Rai Uno con Elena Sofia Ricci per la regia di Pappi Corsicato e tra meno di un mese inizierà a girare un nuovo film ( per una grande piattaforma streaming) ma sul quale c’è, al momento, Assoluto riserbo.

Una carriera artistica iniziata al liceo

Una carriera artistica quella del giovane attore di Rho iniziata nell’ambito liceale quando gli si è presenta l’occasione d’interpretare il ruolo principale nella produzione teatrale di fine anno (era Don Chisciotte ne “Il Cavaliere dalla Triste Figura” poi andato in scena al Teatro Verdi di Milano. E dal Don Chisciotte al film «Gli Sdraiati» con Claudio Bisio il passo è stato breve e la città di Rho, lo scorso 2 giugno, festa della Repubblica gli ha anche conferito l’onorificenza cittadina con la seguente motivazione: « Per dar lustro alla città di Rho come stella nascente nel panorama cinematografico italiano».

Giovane promessa del cinema italiano

Matteo prende la vita di pancia, è un ragazzo che non si lascia sfuggire le briglie dalle mani. È portentoso proprio con quelle dita, infatti, autodidatta di discreto livello nel suonare il pianoforte, il basso e la batteria

È un ragazzo dolce e sensibile, con la testa sulle spalle. Già stato definito «ragazzo talentuoso» da Francesca Archibugi per la sezione «occhio al talento») e «giovane promessa del cinema italiano», un sogno che prosegue con «Un passo dal cielo» in programma per dieci puntate di fila, dal prossimo 10 settembre su Rai Uno. Dopo la prima puntata del 10 settembre andrà in onda ogni giovedì, Matteo ha in corso diversi altri progetti ancora tutti da svelare!