“La patente? Devo averla fatta, credo, da giovane all’isola d’Elba”. Così un 80enne tradatese ha risposto agli agenti della Polizia locale che, nell’ambito di un controllo, lo avevano fermato chiedendogli i documenti suoi e del motorino che stava guidando. Peccato però che la licenza di guida, l’uomo, non l’avesse mai avuta come emerso dai controlli svolti dagli agenti. Inevitabili le sanzioni: una da 170 euro per la mancata revisione del motorino e una da 5mila euro per guida senza patente.

Una vita senza licenza

Gli agenti della Polizia locale, ora, vogliono vederci chiaro. E capire come sia possibile che l’anziano sin dalla sua gioventù abbia potuto guidare indisturbato il suo motorino eludendo ogni controllo e senza che nessuno scoprisse che non aveva la patente.

