Il cavalcavia di Mazzo chiuso per lavori dalle 23 alle 5

Blocco al transito fino al 5 settembre

Ponte Buonarroti a Mazzo chiuso le notti dal 2 al 5 settembre per lavori. Blocco al transito per i veicoli in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5 del mattino. La chiusura notturna è stata decisa tenendo conto del ridotto traffico veicolare nella fascia oraria e del fermo dei treni che transitano sotto il cavalcavia, per garantire la sicurezza e limitare i disagi durante i lavori. «Il blocco dei veicoli – affermano dal Comune -, è necessario per consentire dei lavori di prima manutenzione, in attesa della realizzazione di un più ampio progetto di intervento. Al momento il transito sul ponte Buonarrotti è interdetto ai trasporti eccezionali e a tutti i veicoli con larghezza maggiore di 230 cm (autocarri e mezzi pesanti in genere): per mantenere in esercizio il cavalcavia è necessario tuttavia realizzare importanti interventi manutentivi di consolidamento statico».

La giunta sta sollecitando lo sblocco di 8 milioni di finanziamento

L’amministrazione comunale di Rho sta sollecitando lo sblocco di 8 milioni di euro di finanziamento previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 4.5 milioni sono destinati ai lavori urgenti del ponte, mentre il resto serve per la realizzazione della rotatoria al termine della rampa nord del cavalcavia all’intersezione con viale De Gasperi. Il blocco notturno prevede lo sbarramento all’imbocco delle due rampe nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 23 di lunedì 2 settembre alle 5 di martedì 3 settembre, dalle ore 23 di martedì 3 settembre alle 5 di mercoledì 4 settembre, dalle ore 23 di mercoledì 4 settembre alle 5 di giovedì 5 settembre, dalle ore 23 di giovedì 5 settembre alle 5 di venerdì 6 settembre.