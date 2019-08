Lite in strada, i carabinieri intervengono e lo rintracciano: nella sua casa di Gerenzano oltre 2 etti di marijuana.

Lite in strada e droga a casa: denunciato

Denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio e scoperto quasi per caso E’ successo ieri sera a Gerenzano, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata al 112 di alcuni residenti che riferivano di una violenta lite in strada fra due individui. Al loro arrivo, però, i militari non hanno trovato nessuno: i due si erano già dileguati, forse intuendo l’arrivo delle volanti. I carabinieri hanno comunque cercato di ricostruire quanto avvenuto per capire se la lite potesse essere continuata altrove. E grazie alle telecamere sono riusciti a risalire all’auto con la quale uno dei due litiganti si era allontanato.

Cercano armi, trovano erba

Dalla targa all’indirizzo di casa (poco distante dal luogo della lite), dove i carabinieri si sono presentati per chiarire cosa fosse successo nella serata. Ad aprir loro la porta un 58enne già noto alle Forze dell’Ordine, nato in provincia di Cosenza. I militari hanno subito perquisito la casa in cerca di armi, trovando però nascosto sotto il lavandino della cucina un sacchetto in cellophane con 230 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Elementi sufficienti per una denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti volti alla puntuale ricostruzione dei fatti, nonché a chiarire il motivo della lite e l’identità dell’altra persona coinvolta.

