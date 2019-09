Danilo Mason, storico volontario in associazioni benefiche e feste di Venegono Superiore sta lottando contro la leucemia e ha bisogno di aiuto: si cerca un donatore di midollo osseo.

Presenza fissa nelle cucine in occasione delle feste al Parco Pratone, volontario instancabile con i Servi dei Poveri per portare aiuti ai bambini e alle popolazioni del Kosovo e dei Balcani. Oggi è Danilo Mason ad avere bisogno di una mano. Dopo la festa del Rione di Santa Maria ha infatti scoperto di essere malato di leucemia e si trova ora ricoverato all’Ospedale di Varese per la chemioterapia, ma è necessario trovare al più presto un donatore di midollo osseo.

Trovare un donatore non è semplice, solo uno su centomila è compatibile. Inoltre, i donatori di midollo in Italia sono molti meno di quelli del sangue. La famiglia di Danilo ha quindi deciso di chiedere il sostegno di tutti:

Cari amici e parenti,

da due mesi ci state accompagnando in modo straordinario in questo momento particolare della vita di Danilo. Insieme stiamo sostenendo la sua lotta alla leucemia con preghiere, parole e sorrisi di conforto e incoraggiamento.

In questo momento Danilo sta sostenendo la seconda chemioterapia ed é in attesa di un midollo osseo compatibile per il trapianto a cui dovrá sottoporsi.

In questo momento possiamo partecipare concretamente diventando donatori del nostro midollo osseo. Si tratta di un prelievo fatto anche da sangue periferico.

Al di là della situazione attuale di Danilo, ci sono molte persone malate che potete aiutare: un donatore su centomila é compatibile.

Il primo passo da fare é iscriversi all’ADMO: Associazione Donatori Midollo Osseo www.admo.it

E se non puoi donare il midollo puoi sostenere l’associazione.

Un sincero grazie a tutti