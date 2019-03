Danni per il forte vento si sono registrati nella notte di lunedì 25 marzo 2019 anche a Inveruno e Cuggiono.

Danni per il forte vento: cos’è successo a Inveruno

Il forte vento di lunedì 25 marzo 2019 ha provocato la caduta di grossi rami e causato altri danni nel territorio di Inveruno. I vigili del fuoco volontari della caserma di via Lazzaretto sono intervenuti in via Cavour per rimuovere un grosso ramo caduto sulla via ciclabile, e in via Umbria dove è caduto un palo. Le raffiche di vento hanno piegato il cartello stradale con la scritta Inveruno in entrata da Casorezzo e hanno causato la rottura della copertura del defibrillatore posizionato nei pressi dell’Istituto di Istruzione Superiore Ipsia Marcora. Il sindaco Sara Bettinelli ringrazia i pompieri volontari e i cittadini che con segnalazio0ni hanno permesso di intervenire in maniera tempestiva nelle situazioni più critiche.

Alberi caduti a Cuggiono

A Cuggiono il forte vento ha causato la caduta di una pianta del parcheggio dell’ospedale. L’albero è caduto su via San Fermo e il traffico è stato sospeso per ore finchè i pompieri di Inveruno hanno raccolto tronco e rami. Fortunatamente non passavano auto nel momento dello schianto. Nella mattinata di martedì 26 marzo 2019 è stata tagliata un’altra pianta del parcheggio perchè pericolante. Nel giardino interno del nosocomio di vai Badi è caduto un alto pino. Qualche pianta di media altezza è caduta nel parco di Villa Annoni nella zona perimetrale lungo la vicinale che sbuca su via Cicogna.

