Il 23enne di Uboldo si è aggiudicato la prima edizione del nuovo show cooking targato Sky. Da domani farà parte della brigata di Villa Crespi.

Davide Marzullo nella brigata di Villa Crespi

Davide Marzullo, 23enne di Uboldo ma volto noto nella ristorazione saronnese, ha vinto Chef Accademy, il nuovo «show cooking» targato Sky e si è così conquistato la possibilità di aggiudicarsi un posto ai fornelli della celebre cucina di «Villa Crespi», ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Passione nata grazie allo zio

Il giovane chef saronnese ha sbaragliato gli altri nove aspiranti chef realizzando così il suo sogno. La cucina è tutto. «Lavoro in cucina da sette anni. Il mio piatto forte è il “pon souffle”, che più che un piatto è un tipo di realizzazione. Si tratta di una patata soffiata con due temperature di olio diverse. E’ una realizzazione naturale e molto interessante. Mi piace poi preparare le verdure in tutte le sue firme», aveva rivelato il giovane chef nel video di presentazione al programma, aggiungendo: «Mi viene meno bene la preparazione della pasta fresca. Ci sto lavorando tanto per migliorare e per raggiungere un livello di manualità avanzata». Mentre sulla passione aveva raccontato di essersi avvicinato alla cucina grazie allo zio che ha un ristorante vicino a casa.