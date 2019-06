Degrado e prostituzione a Pregnana Milanese: continuano le operazioni di controllo straordinario del territorio a cura della Polizia Locale finalizzate al contrasto del fenomeno della prostituzione su strada e, più in generale, di contrasto a tutti quei fenomeni che provocano disagio e insicurezza alla cittadinanza.

Degrado e prostituzione a Pregnana: Polizia locale in azione

Proseguono le operazioni di controllo straordinario del territorio a cura della Polizia locale. Nel corso dei pattugliamenti, gli Agenti della Polizia Locale coordinati sul posto dalla Comandante Zarba, hanno setacciato tutte le zone segnalate per la presenza di persone dedite alla prostituzione, effettuando anche un primo bilancio dello stato di fatto, dall’entrata in vigore dell’ordinanza n. 20/2019 a firma del Sindaco Angelo Bosani. L’ultimo intervento determinante e articolato di contrasto del fenomeno, mediante la pulizia delle zone boschive utilizzate dalle prostitute per consumare i rapporti con i loro clienti, risale ad oggi, martedì 18 giugno. Questa mattina infatti, un equipaggio della Polizia Locale pregnanese, con l’ausilio del personale dell’ufficio tecnico, ha ripulito queste aree dai giacigli attrezzati con tanto di materasso, ricavati in anfratti nella vegetazione e ricoperti da rifiuti di ogni genere. Le attività della Polizia Locale continueranno a 360 gradi, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini, prezioso apporto alle situazioni più delicate e difficili da cogliere. Molte altre situazioni sono già in corso di accertamento, anche mediante la nuova strumentazione tecnica in dotazione al Comando e sempre in stretta collaborazione con le altre forze di polizia.

Le parole del Comandante Paola Zarba