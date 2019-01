Delitto di Gorlago: oggi l’autopsia sul corpo di Stefania Crotti, domani l’interrogatorio di garanzia per Chiara Alessandri.

Delitto di Gorlago: oggi l’autopsia

E’ in programma questo pomeriggio, lunedì, all’ospedale di Brescia, l’autopsia sul corpo di Stefania Crotti, 42anni, la donna uccisa a Gorlago, in provincia di Bergamo, e poi ritrovata semi carbonizzata nei vigneti tra Adro ed Erbusco, in Franciacorta, provincia di Brescia.

In arresto, con l’accusa di omicidio, c’è la rivale in amore Chiara Alessandri, nata a Rho 44 anni fa. La donna aveva avuto una relazione con il marito di Stefania, che era però poi ritornato con la moglie. Una situazione a cui lei, evidentemente non voleva rassegnarci. Per questo l’aveva attirata nel garage di Gorlago per “un chiarimento”, così ha raccontato agli investigatori. Poi però, sempre stando al suo racconto, la situazione sarebbe degenerata sino alla morte di Stefania.

Due famiglie distrutte

Una tragedia che ha distrutto due famiglie e che peserà sulla crescita di quatto bambini, quella di Stefania e i tre di Chiara, il più grande dei quali ha soltanto 11 anni.