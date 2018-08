I due sono stati rilasciati ma con l’avvio del procedimento amministrativo che impedisca loro di tornare a Rescaldina.

Denunciati perché sorpresi con della droga

Due uomini di 54 e 34 anni sono stati controllati dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Legnano mentre si trovavano nelle aree boschive di via Gerenzano a Rescaldina. I due sono stati raggiunti e superati dai Carabinieri mentre si allontanavano a bordo di una Seat Ibiza di colore nero. Il passeggero 34enne alla vista delle Forze dell’Ordine ha lanciato un involucro del finestrino. Recuperato il pacchetto è è risultato contenere 15 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e cocaina. I due sono stati portati al Comando di Via Guerciotti dove sono stati perquisiti, segnalati e denunciati per il possesso di stupefacenti. I due si sono dichiarati assuntori di sostanze stupefacenti sono stati rilasciati ma con l’avvio del procedimento amministrativo che impedisca loro di tornare nel Comune milanese. La droga è stata sequestrata in attesa del decreto di distruzione.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE