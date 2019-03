I carabinieri della Tenenza di Tradate, durante il pomeriggio di ieri giovedì 28 febbraio 2019, hanno denunciato per

spaccio di sostanze stupefacenti, un 34enne residente a Carnago.

Denunciato 34enne per spaccio a Carnago

I carabinieri di Tradate, durante uno dei tanti servizi predisposti da quella Tenenza per contrastare e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato a bordo della propria autovettura, mentre percorreva una via ai margini del Parco Pineta, un uomo di 34 anni residente a Carnago. Appena intimatogli l’alt, gli operanti, insospettiti dalle circostanze e dalla personalità del soggetto, hanno eseguito una perquisizione approfondita del veicolo. Ispezionando i vari anfratti dell’abitacolo, i militari hanno trovato sotto il sedile posteriore due confezioni in cellophane con all’interno due panetti da 110 grammi ciascuno di hashish e cinque involucri termosigillati contenenti 3 grammi di cocaina. Estesa successivamente la perquisizione anche all’ abitazione dell’uomo, i carabinieri hanno rinvenuto altre due dosi di cocaina del peso di un grammo l’uno. Il tutto è stato sequestrato, mentre il 34enne è stato denunciato alla Procura delle Repubblica al Tribunale di Varese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.