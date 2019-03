Denunciato per spaccio un 37enne del luogo.

A Carnago i carabinieri della stazione hanno denunciato un 37enne, già noto alle forze dell’ordine per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari operanti hanno perquisito l’uomo, il quale è stato trovato con 450 grammi di marijuana e 30 grammi di hashish.

Il fatto

Una pattuglia di carabinieri si trovava in una palazzina per un sopralluogo per una tentata rapina. Successivamente controllando i box i militari operanti hanno sentito il tipico odore della marijuana. Approfondendo i controlli i carabinieri hanno trovato in una cantina circa 200 grammi della stessa sostanza stupefacente e due stecche di hashish. Individuato l’utilizzatore del locale sono stati attuati dei controlli nella sua abitazione, trovando altri 3 sacchetti di marijuana per un peso di circa 200 grammi. Concluso l’accertamento le sostanze stupefacenti sono state tutte sequestrate e inviate in laboratorio per le analisi.