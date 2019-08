Deruba una donna sotto gli occhi del figlio: denunciato. Controlli capillari all’aeroporto di Malpensa, dopo la chiusura dello scalo di Linate e un incremento del 45% dei passeggeri. La Polizia di frontiera è impegnata nell’oeprazione Bridge, volta ad tutelare la sicurezza di chi si reca in vacanza: ecco i primi risultati.

Deruba una donna sotto gli occhi del figlio: denunciato

Individuato con rapidità un borseggiatore, che aveva derubato una passeggera italiana dopo il check in per un volo diretto a Barcellona. La donna, che viaggiava col marito, si è accorto, dopo le procedure di rito, di non avere più il portafogli con carte di credito e 850 euro. Grazie alle telecamere, si è notato come il borsello non fosse stato riposto nella borsa: caduto a terra è stato preso da un altro passeggero. Sono scattate le ricerche nei vari gate e il portafogli è stato trovato, vuoto. Le indagini sono state rapide ed efficaci: il cerchio si è chiuso intorno ad un uomo, che viaggiava col figlio 18enne, e che si stava imbarcando su un volo per Ibiza, assegnato allo stesso check in di Barcellona. Per l’uomo, che ha prelevato il denaro sotto gli occhi del ragazzo, è scattata la denuncia.

Respinti 69 passeggeri

Respinti alla frontiera 69 passeggeri, di cui 19 nella giornata di venerdì 2 agosto, perchè sbarcati senza mezzi necessari alla sussistenza, senza visto o documenti per stare nel nostro Paese. Tre vietnamiti, un turco, un congolese, un dominicano e un senegalese sono stati trovati in possesso di falsi documenti e quindi respinti. Il turco, ad esempio, ha cambiato la copertina del passaporto, affinchè sembrasse di servizio, ossia senza necessità di visto.