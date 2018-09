Da tempo, all’interno del Comando di Polizia locale di Bareggio, avvenivano misteriose sparizioni di denaro. Generalmente gli operatori, mettendosi in divisa, lasciavano i portafogli negli armadietti, nei cassetti personali o in borse posizionate sulle scrivanie. Da qualche settimana più d’uno lamentava la mancanza di banconote che era sicuro di avere. Era la donna delle pulizia che derubava gli agenti.

Derubava gli agenti

Il 12 settembre è stato derubato il comandante Riccardo Milianti. Dopo il passaggio della donna delle pulizie. Quindi il comandante ha fatto installare alcune telecamere nascoste all’interno degli uffici e nella giornata di mercoledì 26 settembre è stata colta in flagrante A.G., 43enne italiana residente a Bareggio, sostituta temporanea del personale addetto alle pulizie comunali.

La denuncia

Beccata sul fatto, si è giustificata adducendo problemi familiari che l’avrebbero ridotta in stato di bisogno. La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica per furto aggravato in quanto commesso contro un pubblico ufficiale e con abuso di relazioni d’ufficio. Approfondimenti sul giornale in edicola.

