Un devastante incendio si è sprigionato poco fa, attorno alle 21 di questa sera, martedì 18 giugno 2019, al confine tra Paderno Dugnano e Cinisello. (foto e video Bennati)

Incendio tra Paderno e Cinisello

Le fiamme sono divampate in via Baraggioli a Paderno, a poche decine di metri dal confine tra i due Comuni. Sul posto cinque mezzi dei Vigili del fuoco, carabinieri, Polizia e ambulanze. L’incendio è di proporzioni molto vaste e la colonna di fumo si vede a chilometri di distanza. Non ci sarebbero, secondo le prime informazioni, feriti gravi. L’intervento dei soccorritori è in codice verde.