Nella notte tra giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo la sede della Lega di Fagnano Olona è stata devastata. E’ stata scardinata la porta e sono stati imbrattati i muri con scritte fanno con spray.

Devastata la sede della Lega di Fagnano Olona

L’on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, parla dell’accaduto:

“Ci risiamo. Un’altra aggressione ad una sede della Lega in Lombardia. Purtroppo si tratta dell’ennesimo atto intimidatorio contro una nostra sezione. È da inizio estate che in Lombardia si ripetono attentati contro le nostre sedi, a Cremona, a Varese, a Bergamo, in Brianza o a Milano dove lo scorso 22 gennaio è stata incendiata la saracinesca della sede di via Carcano. Qui si sta scherzando con il fuoco, questa caccia al leghista rischia di degenerare in tragedia: auguriamoci che non ci scappi il morto.”