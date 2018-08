Mercoledì 8 agosto, a Brancaleone, due bambini sono stati travolti e uccisi da un treno in corsa mentre attraversavano i binari.

Di Albairate i bimbi uccisi dal treno in Calabria

Una terribile tragedia ha coinvolto una famiglia da poco residente ad Albairate. Ieri pomeriggio, mercoledì 8 agosto, a Brancaleone, località marittima della città metropolitana di Reggio Calabria, in Calabria, due bambini di 6 e 12 anni hanno perso la vita dopo essere stati travolti da un treno in corsa. I due fratellini Pipolo, Giulia, di 6 anni, e Paolo di 12, si trovavano in località San Giorgio quando sono stati investiti da un treno in transito sulla linea tonica tra Brancaleone e Locri mentre attraversavano i binari. La madre, Simona Dall’Acqua, che era con loro nel momento dell’incidente, è rimasta gravemente ferita e trasportata in elicottero agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, mentre il compagno della donna è rimasto illeso.

La probabile dinamica

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che che la piccola Giulia sia scappata di mano alla madre, costretta quindi a correrle dietro per cercare di allontanarla dai binari. E proprio in quel momento è sopraggiunto il treno regionale che li ha travolti. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche la polizia ferroviaria per i necessari rilievi.