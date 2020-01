Nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Diciannovenne colto da malore: è grave

Poco prima delle 20.30 un 19enne si è sentito male mentre si trovava in via Statuto a Busto Garolfo. Il giovane è stato prontamente soccorso dalla Croce Azzurra che, apprese le gravi condizioni, lo ha trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Busto Arsizio.

Anche a Rho un 49enne è stato colto da malore. L’uomo si trovava in Corso Europa quando, intorno alle 21..15 è stato soccorso dall’ambulanza cittadina e portato in ospedale in codice verde per accertamenti.