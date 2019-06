Soccorritori al lavoro nella notte fra giovedì 20 e venerdì 21 giugno.

Diciottenne ubriaco a Legnano

Ambulanza al lavoro alle 2.15 a Legnano in via dei Salici per un 18enne che ha alzato decisamente troppo il gomito. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza e un’auto medica intervenute in codice rosso. Dopo i primi accertamenti sul posto, i mezzi lo hanno traferito in codice giallo all’ospedale cittadino.

Vigili del fuoco a Novate

Vigili del Fuoco al lavoro invece a Novate Milanese intorno alle 4 e mezza per un incidente fra due auto avvenuto in via Carlo Amoretti. Sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco, i carabinieri, Polizia locale e le ambulanze che hanno soccorso i due coinvolti, una donna di 34 anni e un uomo di 63, feriti non gravemente e trasportati in codice verde in ospedale.

Malori a Magenta e Venegono

Ambulanze chiamate anche a Magenta e a Venegono Inferiore per due malori. Poco dopo le 3 a Magenta per un uomo di 46anni che si è sentito male in piazza Papa Giovanni XXIII, portato in codice verde in ospedale, e alle 6.58 a Venegono Inferiore in via Fratelli Kennedy per una donna di 33 anni, risolta sul posto.

