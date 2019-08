Dieci auto in fiamme in un parking di Malpensa: è successo questa notte, pompieri in azione.

Dieci auto in fiamme in un parking di Malpensa

Le fiamme e soprattutto la colonna di fumo è stata visibile in tutta la zona. Nella notte tra venerdì 9 e oggi sabato 10 agosto 2019, intorno alle 4, ben 10 auto posteggiate in un parcheggio per il servizio di Malpensa sono stare divorate dalle fiamme.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente nella zona, che si trova in via Giovanni Papa XXIII a Cardano al Campo. Ancora da accertare le cause che hanno scatenato l’incendio. Come detto le vetture si trovavano parcheggiate nel posteggio che serve l’aeroporto di Malpensa, in questo periodo dell’anno ancora più affollato vista la chiusura di Linate.

Per sedare il fuoco si sono visti in azione ben 14 pompieri arrivati dalle sedi di Busto-Gallarate, Somma e Varese, impiegati quattro automezzi ossia due autopompe e due autobotti. Sono stati proprio loro a spegnere il rogo e mettere l’area in sicurezza. Una notte di grande lavoro per gli uomini dei distaccamenti, ora le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire cosa possa essere stato a far scoppiare l’incendio che ha distrutto le 10 vetture.

