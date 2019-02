Trenta dipendenti Ikea sospesi: alcuni rubavano mobili cambiando i prezzi

Trenta lavoratori di Ikea sospesi: alcuni rubavano mobili cambiando i prezzi. Lo riporta il nostro portale giornaledeinavigli.it

Sono 30 i lavoratori dell’Ikea di Corsico allontanati dal negozio e sospesi. Un provvedimento che fa seguito a un intervento disciplinare arrivato dopo un’indagine interna che ha messo in luce una situazione di “gravi illeciti”. Si parla di merce rubata, nei fatti, sottratta allo store di via Marchesi con stratagemmi. Uno di questi, prevedeva la collaborazione di almeno una dozzina di dipendenti.Per far funzionare il giochino, che coinvolgeva anche amici e parenti dei dipendenti, almeno secondo le accuse di Ikea, ci volevano anche cassieri compiacenti.

