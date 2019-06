Dipendenti rubavano nel supermercato Auchan di Nerviano, intervengono i carabinieri.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnano, nei giorni scorsi, sono intervenuti nel supermercato dell’Auchan di Nerviano. Il motivo? Dare esecuzione a 4 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti dipendenti che risultano indagati a vario titolo per essersi appropriati illecitamente di merce proprio dalla struttura in cui lavoravano. I militari, dalle perquisizioni, svolte anche nelle abitazioni, hanno rinvenuto apparecchiature elettroniche e utensili elettronici che risultavano mancanti oltre ad altra merce dell’ipermercato sulla quale ora sono in corso accertamenti per capire se si tratta di prodotti anche questi portati via illecitamente. Tutto è stato messo sotto sequestro ed è stata redatta notifica d’informazione di garanzia.

