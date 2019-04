Disagi alla circolazione a Rho.

Massima attenzione per gli automobilisti in transito tra via dei Martiri e Corso Europa per un semaforo fuori uso nella giornata di oggi, venerdì 26 aprile. La causa, probabilmente, il maltempo. Lampi, tuoni e grandine infatti si sono abbattuti sulla cittadina rhodense nella tarda mattinata. Gli esperti ci avevano avvisato: “tempo instabile fino a venerdì con frequenti annuvolamenti, precipitazioni e rinforzi del vento”.

