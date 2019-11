Disagi maltempo: crolla il muro di contenimento dell’argine del fiume Seveso.

Disagi maltempo: crolla il muro di contenimento del Seveso

Il maltempo che da venerdì 22 a domenica 24 novembre ha interessato l’Italia, ha creato notevoli disagi anche al Nord. A Cusano Milanino ad esempio questa mattina, lunedì 25 novembre, intorno alle 9 i Vigili del fuoco sono intervenuti dopo il crollo del muro di contenimento dell’argine del fiume Seveso. Fortunatamente non si sono verificati danni a persone. La zona interessate costeggia un terreno privato adiacente al quale vi è un’infrastruttura comunale, adibita ad accoglienza rifugiati, attualmente in disuso. Per precauzione quest’area è stata dichiarata inagibile. A poche decine di metri dal crollo del muro di contenimento del fiume si trova l’asilo comunale “Codazzi” che però non ha criticità alla struttura. Si attende ora l’intervento Consorzio A.I.P.O. e il personale Ufficio Tecnico del Comune per ulteriori accertamenti e per il ripristino dei luoghi.

LEGGI ANCHE:

Forte boato a Castellanza: albero cade su un’auto parcheggiata FOTO