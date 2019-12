Disagi per il maltempo: allagata una via di Cogliate. Difficoltà nella viabilità.

Disagi per il maltempo: allagata una via di Cogliate

A causa delle forti piogge delle scorse ore, si è creata una situazione di pericolo in via Monte Bianco (Sant’Andrea) a Cogliate in cui non è ancora possibile intervenire. I tecnici riferiscono che bisognerà aspettare che l’acqua finisca di defluire per poter risolvere il problema.