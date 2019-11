Disagi per il maltempo: sottopasso allagato nella giornata di oggi, martedì 19 novembre.

Disagi per il maltempo: sottopasso allagato

Molte le lamentele arrivate alla redazione de La Settimana di Saronno. I nostri lettori hanno espresso notevoli disagi per via del sottopasso di via Marelli a Castellanza per via dell’acqua alta. La strada si è infatti allagata per via delle foto piogge di questi giorni.

LEGGI ANCHE: Ancora tanta pioggia, ma presto una tregua dal maltempo PREVISIONI METEO