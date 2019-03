Discarica chiusa: disagi per gli utenti e lunghe code.

Discarica chiusa per un rogo all’esterno

Intorno alle 15 di oggi, lunedì 11 marzo 2019, al lato della discarica di Rho, in via Sesia, alcune sterpaglie hanno preso fuoco. Gli operatori della discarica hanno prontamente domato le fiamme fino all’arrivo dei Vigili del fuoco. Per precauzione l’impianto è stato chiuso momentaneamente al pubblico per paura che le fiamme si espandessero all’interno.