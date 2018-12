Discariche abusive: sequestrati oltre 1500 metri cubi di rifiuti nel Novarese, fra San Pietro Mosezzo e Romentino, e due capannoni.

Discariche abusive

Anche nel periodo natalizio, proseguono senza sosta le attività volte a prevenire il fenomeno degli incendi di rifiuti attraverso la ricerca ed il sequestro di capannoni adibiti a discariche abusive nel territorio, esercitate tramite lo sforzo congiunto dei NOE del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e le varie componenti dell’Arma territoriale.

Dopo i recenti interventi del NOE dei carabinieri di Torino a Roletto (TO), del NOE CC di Milano a Cornaredo (MI), Pregnana Milanese (MI) e Cinisello Balsamo (MI), del NOE CC di Bologna presso un sito locale e del NOE CC di Venezia, che hanno consentito di sequestrare complessivamente oltre 7000 metri cubi di rifiuti speciali abusivamente stoccati, nella giornata odierna, venerdì 28 dicembre 2018, nel corso di un controllo di una fabbrica dismessa a San Pietro Mosezzo (NO) effettuato dal NOE CC di Milano unitamente ai Carabinieri della Stazione di Novara ed al personale della Polizia Locale, è stato individuato un capannone al cui interno erano depositate illecitamente circa 1500 metri cubi di rifiuti, in particolare materie plastiche, che potenzialmente avrebbero potuto essere dati alle fiamme anche allo scopo di cancellarne le tracce.

Ipotizzato anche lo smaltimento illecito di rifiuti

Anche in questa circostanza come per gli analoghi episodi sopra richiamati, il quantitativo e la tipologia di rifiuti rinvenuti è tale da potersi ipotizzare non solo la realizzazione di una discarica abusiva, ma anche un’illecita attività di gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali.

Il capannone industriale, del tutto privo di autorizzazioni per lo stoccaggio dei rifiuti, è stato sottoposto a sequestro mentre sono già in corso le attività di caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti, allo scopo di poter conseguentemente procedere al corretto smaltimento.

100 metri cubi in un altro capannone

La contestuale estensione delle ricerche nell’area da parte degli stessi Carabinieri del NOE di Milano ha inoltre consentito di individuare e porre sotto sequestro in località Romentino, unitamente ai militari della Stazione di Galliate, un altro capannone industriale al cui interno erano stoccati abusivamente circa 100 metri cubi di rifiuti, costituiti prevalentemente da materie plastiche.

Per tale motivo saranno effettuate le relative segnalazioni alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di gestione illecita dei rifiuti.

