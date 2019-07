Discoteca Fellini chiusa per 15 giorni su disposizione del Questore, dopo una violenta rissa e l’investimento volontario di un buttafuori da parte di due avventori.

Discoteca Fellini chiusa in seguito a due episodi violenti

Quindici giorni di sospensione della licenza per il Fellini di Pogliano Milanese. Il provvedimento, emesso dalla Questura di Milano mercoledì 24 luglio 2019, è stato notificato ai titolari del locale di via Roma il giorno successivo, giovedì 25, dai carabinieri della stazione di Nerviano. La sospensione si è resa necessaria a seguito di alcuni episodi verificatisi negli ultimi mesi: gli uomini dell’Arma, infatti, sono intervenuti per una rissa nel corso della quale un avventore è stato colpito con ferocia riportando, una prognosi medica di sette giorni e per un episodio in cui alcuni avventori molesti allontanati dall’addetto alla sicurezza, una volta saliti a bordo della propria auto, lo hanno investito per poi scappare.

L’ennesimo di una serie di provvedimenti analoghi

Non è la prima volta che al Fellini viene sospesa la licenza. La discoteca poglianese è già stata destinataria di quattro provvedimenti analoghi, l’ultimo dei quali emesso lo scorso 20 marzo, sempre per questioni di ordine pubblico e sicurezza.

