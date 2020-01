Distrugge un’auto senza un motivo apparente: è quanto successo a Castano Primo nei mesi scorsi. Ora, l’autore è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale cittadina.

Distrugge un’auto in sosta

Aveva danneggiato un veicolo in sosta a Castano Primo, ma l’autore – un pakistano classe 1992, R.Z. – è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza che sono presenti in città. Il ragazzo è stato immortalato proprio mentre distruggeva a calci la fiancata della macchina e infrangeva i finestrini a colpi di bottiglia.

L’attività di indagine della Polizia Locale

Gli agenti della Polizia Locale di Castano hanno così iniziato un’attività di polizia giudiziaria per individuare il colpevole. Il ragazzo, poco meno di un mese fa, era stato già fermato dai poliziotti locali in un’abitazione del centro cittadino ed era stato accompagnato ai fini identificativi negli Uffici, poiché su di lui gravava già una nota di rintraccio per anomalie sulla sua posizione di permanenza sul territorio italiano.

La denuncia

Al termine dell’attività di polizia giudiziaria per il ragazzo, convocato al Comando di piazza Mazzini, è scattata una denuncia per danneggiamento e la richiesta al questore della misura di prevenzione per l’allontanamento da Castano Primo.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE