Distrutte le decorazioni natalizie del rione La Vela di Vedano Olona: è successo giovedì 2 gennaio e purtroppo non è il primo danno subito dai volontari, che si sono detti comprensibilmente esasperati.

Distrutte le decorazioni natalizie del rione La Vela

Sono state distrutte o pesantemente danneggiate le decorazioni del rione La Vela di Vedano Olona che, dopo l’ennesimo atto vandalico, ha annunciato ai suoi contradaioli che rifletterà sulla partecipazione al prossimo palio, considerando che il denaro e il tempo impiegato per i lavori di decorazione si scontrano spesso con gesti di così scarso rispetto e senso civico.

Il commento del rione

“Purtroppo anche questa volta abbiamo subito atti vandalici che ci hanno distrutto e rovinato un lavoro per il nostro rione e per il paese intero. Il Rione la vela il 17 gennaio farà una riunione per capire come comportarci e decidere se partecipare al prossimo palio. Non possiamo continuare a investire tempo e soldi se poi ci ritroviamo a dover far fronte con chi non merita questi progetti. Purtroppo i vigili, che sono già stati avvisati non possono essere onnipresenti , per questo motivo secondo noi se qualcuno ha visto qualcosa, anche attraverso il controllo del vicinato, ci aiuterebbe facendo presente il tutto alla polizia locale o contattateci anche privatamente, provvederemo noi a segnalare Chiediamo un po’ di supporto da parte di tutti, niente di più. Siamo molto rammaricati per il lavoro che Maria Grazia ha fatto con grande dedizione e ci dispiace dover iniziare il nuovo anno con queste parole, ma al momento chiedere un po’ di attenzione e il supporto di tutti, è l’unica cosa che possiamo fare”.

