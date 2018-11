Nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 novembre i soccorritori sono intervenuti otto volte.

Diversi i malori, tra cui uno in codice giallo

Alle 20.46 a Olgiate Olona, in via San Francesco, un uomo di 36 anni ha accusato un malore. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Busto Arsizio che ha trasportato l’uomo in codice giallo al nosocomio di Busto. Qualche minuto dopo le 22 in via S. Bernardino a Legnano, una 70enne è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Legnano dopo aver accusato un malore e poi trasportata al nosocomio legnanese. Qualche minuto prima dell’1, sempre a Legnano ma in via Verdi, anche una 23enne ha accusato un malore. Sul posto la Croce Rossa di Busto Arsizio che ha trasportato la giovane all’ospedale di Legnano. Poco dopo, in via Ticino a Vanzago, è stato richiesto l’intervento dall’ambulanza di Arluno per un malore accusato da un 30enne. Il giovane è stato poi trasportato all’ospedale di Rho.

Due incidenti

Alle 23.30 a Legnano, in via Saronnese, si è verificato un incidente. Coinvolte tre persone: due donne di 55 e 74 anni e un uomo di 59. Due le ambulanza della Croce Rossa di Legnano, entrambe con destinazione il nosocomio cittadino. Una di queste ha portato uno dei feriti in codice giallo. Alle 2.20, sempre a Legnano, in via Venezia, una 75 si è scontrata contro un ostacolo. Sul posto la Croce Rossa di Legnano che, dopo i primi accertamenti, non ha ritenuto necessario il trasporto della signora in alcun nosocomio.

Infortunio di gioco

Alle 22.30 circa, la Croce Azzurra di Buscate è intervenuta a Busto Garolfo per soccorrere un 25enne dopo uno scontro di gioco in via dell’industria. Il giovane è poi stato trasportato all’oeaprale di Legnano per accertamenti.

Caduta al suolo

Alle 21 in Corso Europa a Rho una donna di 64 anni è caduta al suolo. Sul posto Rho Soccorso che ha trasportato poi la donna al nosocomio Milanese Sacco per accertamenti aggiuntivi.