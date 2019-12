Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre i soccorritori sono intervenuti per diversi incidenti stradali.

Diversi incidenti nel Milanese

Pochi minuti prima delle 21 un pedone di 34 anni è stato investito in viale Meda a Rho. Sul posto l’ambulanza cittadina che ha trasportato il coinvolto al nosocomio rhodense. Un’ora dopo sempre a Rho, lungo via Lainate, un ciclista è stato investito poco dopo la concessionaria Bmw. Date le gravi condizioni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele. Anche a Vittuone, in via Cavour, si è verificato un sinistro. Le modalità non sono note ma sappiamo che è rimasta coinvolta una donna di 42 anni che, soccorsa dalla Croce Bianca di Magenta, è stata trasportata al nosocomio magentino.

