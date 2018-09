Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 settembre, i soccorritori sono intervenuti cinque volte.

Diversi gli interventi dei soccorritori

I soccorritori sono intervenuti in modo diverso in diverse località. Alle 21 a Magenta, in via Espinasse, un 51enne è stato soccorso dalla Croce Bianca di Magenta dopo un’intossicazione etilica. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Magenta. Alle 22.50, sempre a Magenta, ma in via Casati, un uomo di 30 anni è caduto al suolo. Sul posto è intervenuta sempre la Croce Bianca di Magenta che lo ha trasportato al nosocomio cittadino. Sempre alle 22.50 a Bollate, in via Piave, un 24enne ha accusato un malore. A prestare soccorso la Croce Rossa di Garbagnate che ha trasportato il giovane all’ospedale garbagnatese. In via Lombardia a Inverno, un’auto si è scontrata con una moto. E’ rimasto coinvolto un 17enne subito soccorso dalla Croce Azzurra di Buscate e trasportato all’ospedale di Magenta. Alle 22.30 a Parabiago, un 40enne alla guida della sua auto si è scontrato contro un ostacolo in viale unione. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Legnano che ha trasportato l’uomo al nosocomio legnanese per accertamenti aggiuntivi.

