Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 luglio ci sono stati diversi interventi da parte dei soccorritori.

Diversi interventi tra cui un incendio

Dieci minuti prima delle 21 a Legnano, nell’impianto lavorativo di via amicizia, è scoppiato un incendio. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi dei Vigili del fuoco, non solo del distaccamento di Legnano ma da tutto il circondario e anche da Milano. Dalla metropoli sono arrivati due mezzi Nbcr (la sigla sta per “nucleare-biologico-chimico-batteriologico” e indica un gruppo specializzato chiamato a prestare servizio in situazioni eccezionali), in supporto alle botti e alle autopompe serbatoio dei colleghi della zona. Dalla metropoli poco dopo sono arrivati anche la vetturetta e il carro schiuma. Allertata anche la Croce rossa cittadina e l’automedica che sono intervenute in codice rosso.

LEGGI ANCHE: Brucia capannone, ingente dispiegamento di uomini e mezzi FOTO

Incidente stradale a Parabiago

La Croce Rossa di Legnano è intervenuta alle 22.30 per soccorrere un 25enne dopo un incidente stradale in viale Marconi a Parabiago. Il sinistro è avvenuto tra due automobili. Fortunatamente non c’è stato bisogno del trasporto del giovane in nessun nosocomio.

Intossicazione da farmaci

A Castellanza, in via Italia, la Croce Rossa di Legnano è intervenuta qualche minuto dopo mezzanotte per soccorrere una 43enne per intossicazione da farmaci. Dopo gli accertamenti sul posto il personale medico non ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale.