Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 settembre i soccorritori sono intervenuti per diversi malori in codice giallo.

Diversi gli interventi dei soccorritori la notte scorsa. Venti minuti dopo mezzanotte un 84enne si è sentito male mentre si trovava in via dei Badilanti a Corbetta. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Magenta che ha trasportato l’anziano in codice giallo all’ospedale di Magenta. Anche un 54enne ha accusato un malore in via Piave a Bollate intorno alle 2. A prestargli soccorso l’ambulanza di Arese che ha portato l’uomo al nosocomio di Garbagnate in codice giallo. Malore e codice giallo anche per un 61enne. L’uomo si è sentito male in via Verdi a Buscate ed è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Legnano dalla Croce Azzurra.