E’ stato rintracciato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile in un albergo di Saronno.

Divieto di avvicinarsi, cinese rintracciato

Rintracciato dopo due anni cinese colpito da divieto di avvicinamento ai familiari.

Nella scorsa nottata, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Saronno hanno rintracciato, in un

albergo della città, un cittadino cinese di 41 anni, ormai stabile e regolare in Italia, che era stato

colpito da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli a seguito di

maltrattamenti commessi nei loro confronti.

I fatti accaduti a Torino

I fatti si verificano a Torino, dove all’epoca lo straniero dimorava con la sua famiglia. Denunciato

in quella Procura, l’Autorità giudiziaria aveva emesso il provvedimento nei suoi confronti,

che però si era reso irreperibile girovagando per il nord Italia. Questa notte, durante i controlli dei

clienti delle strutture alberghiere è emerso il nominativo del 41enne, che è stato prelevato dai

carabinieri dalla camera d’albergo e accompagnato nella caserma di via Manzoni per la redazione

degli atti di rito.

Nei suoi confronti prosegue nel frattempo il processo per maltrattamenti in famiglia già avviato

nel Tribunale di Torino.