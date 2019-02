Dj Federico Gardenghi il più piccolo dj del mondo a Rho per il firma copie

Tanta gente alla libreria San Vittore

Tanta gente oggi pomeriggio alla libreria San Vittore di piazza San Vittore a Rho per il firma copie di Dj Federico Gardenghi il più giovane Dj del mondo che presenta il suo libro <Abbi Fede>.

Il mondo delle discoteche

Un libro quello edito da Mondadori dove Federico Gardenghi, 14 anni parla del mondo della notte e delle discoteche non così insidioso come molti genitori immaginano: <Un libro che racconta la mia storia – afferma Federico – iniziata con la mia prima console, regalatami a 4 anni. A sette anni il primo concerto in una discoteca e poi tournée ovunque, in Italia e all’estero davanti a migliaia di persone>

Un piccolo grande talento

Un piccolo grande talento che mixa con i cd senza l’ausilio di computer con una tecnica invidiabile. Un ragazzo con tante passioni, dallo sci al tennis che nel fine settimana e nel periodo estivo, in modo particolare, fa ballare migliaia di persone nei locali e nelle località di tutto il mondo. «Racconto tutto nel mio libro «Abbi Fede» – spiega Federico Gardenghi – un libro edito da Mondadori che spero raggiunga il “cuore” dei giovani e spieghi ai genitori che le discoteche non sono poi pericolose come molti descrivono, basta scegliere i posti giusti»

Alla libreria San Vittore fino alle 17.30

Federico Gardenghi sarà presente per il firma copie alla libreria San Vittore fino alle 17.30